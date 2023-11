Sie haben gestern Jerome Powell so verstanden, wie sie ihn verstehen wollten. Er hat durchblicken lassen, dass die Renditeanstiege bei langlaufenden Anleihen bereits das erzielt haben, was durch mehrere Leitzinsanhebungen in Folge auch erreicht worden wäre: eine Straffung der Bedingungen am Kredit- und Geldmarkt. Das Inflationsproblem, so hofft man nun, wird sich wie von Zauberhand ganz von allein lösen.

Was die neuerlichen Hoffnungsschimmer der Anleger untermauert, ist eine Bodenbildung bei den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Auch die Anleiheauktion der Regierung brachte positive Überraschungen hervor. Aus technischer Sicht spricht jetzt vieles für einen hinter uns liegenden Peak. Allerdings war das Spekulieren darauf bislang ein Minenfeld für Anleger. Ähnliche Bodenbildungen im August wurden in kurzer Zeit wieder kassiert und es kam zu neuen Hochpunkten bei den Renditen. Bei US-Bonds beißen sich die Anleger seit Monaten die Zähne aus, aber sie lassen nicht locker.