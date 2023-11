IceLake wurde 2018 von den Unternehmern Bastiaan Hagenouw und Matteo Racca gegründet und konzentriert sich darauf, auf Basis eines Buy & Build Ansatzes sowie internationaler Expansionsstrategien Marktführer zu entwickeln. Dazu geht IceLake Partnerschaften mit ambitionierten Managementteams ein und agiert als Unternehmer für Unternehmer, um mittelständischen Wachstumsunternehmen einen Mehrwert zu bieten. Seit Firmengründung hat IceLake erfolgreich zwei Fonds aufgelegt - mit einem Gesamtvolumen von ca. 0,5 Mrd. EUR - und expandiert nun in die DACH-Region, um das bevorstehende Fundraising für IceLake Fund III vorzubereiten. Dieser wird weiteres Wachstumskapital im größten Markt für Mittelstandsbeteiligungen in Europa einsetzen.

Private Equity Firma IceLake expandiert in die DACH-Region (FOTO) München (ots) - Die Private Equity Firma IceLake Capital (" IceLake ") expandiert in die DACH-Region und hat Sergej Lehmann als Partner und Head of DACH eingestellt, um das Investmentteam von IceLake sowie die Transaktionskapazitäten vor Ort auszubauen. Das DACH-Büro wird sich in München befinden.

"Die Expansion in die DACH-Region ist für uns der nächste logische Schritt, da sich für unsere niederländischen Portfoliounternehmen zahlreiche Add-on Möglichkeiten ergeben und wir ein erhöhtes Transaktionsvolumen für neue Plattforminvestitionen in einer angrenzenden Region verzeichnen können", so Matteo Racca, Managing Partner und Gründer von IceLake. "Wir werden in der Lage sein, unsere Wachstumsstrategie weiter konsequent umzusetzen und Zugang zu einem dynamischen Markt in Europa erhalten".



"Wir wachsen als Unternehmen rasant und freuen uns darauf, unsere Expansionspläne mit Sergej Lehmann an Bord fortzusetzen", sagte Bastiaan Hagenouw, Managing Partner und Gründer von IceLake. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem unternehmerischen und proaktiven Ansatz im Deal Sourcing, der Zusammenarbeit mit ambitionierten Managementteams und der Schaffung von Mehrwert für unsere Portfoliounternehmen auch in der DACH-Region erfolgreich sein werden".



Sergej Lehmann wird zum 1. November 2023 das DACH-Büro von IceLake eröffnen und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Investment Banking und Strategieberatung mit. "Ich freue mich sehr, Teil von IceLake zu sein und das Private Equity Geschäft in DACH aufzubauen", sagte Sergej Lehmann, Partner und Head of DACH bei IceLake. "Zusammen mit dem erfahrenen und ambitionierten Team in den Niederlanden freue ich mich darauf, das Wachstum von mittelständischen Unternehmen in unseren Fokussektoren - Business Services, IT Services, Software und Gesundheitswesen - zu beschleunigen und die Präsenz von IceLake in der Private Equity Branche in DACH zu festigen".

ÜBER ICELAKE



IceLake Capital ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, welche in einzigartige Unternehmen investiert. Diese Unternehmen haben eine starke Marktposition und können von unserer Erfahrung bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien, beispielsweise im Rahmen von Buy & Build oder internationaler Expansion, profitieren. Zu unseren spezifischen Investitionskriterien gehören: (i) führende Marktposition in einem (Nischen-)segment, (ii) solide Cashflow-Generierung, (iii) erfahrenes und unternehmerisch geprägtes Managementteam und (iv) signifikantes organisches Wachstumspotential und/oder Buy & Build-Möglichkeiten.

IceLake wurde 2018 von erfahrenen Private Equity Investoren und Unternehmern gegründet, die über eine umfangreiche Expertise beim Aufbau und Wachstum von Unternehmen verfügen. IceLake hat dies durch die Unterstützung von Unternehmern und als Unternehmer selbst unter Beweis gestellt. Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz bei der Unterstützung von Unternehmern und Managementteams bei der Optimierung, dem Aufbau und dem Wachstum ihrer Unternehmen hin zu Marktführern. Unser Ansatz ist dabei kollaborativ, pragmatisch und auf Langfristigkeit ausgerichtet.



IceLake verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Regelung der Unternehmensnachfolge, der internationalen Expansion und bei Buy & Build Strategien. Wir haben aufgrund unserer langjährigen Expertise Methoden entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, die optimalen Praktiken zur Verbesserung und zum Aufbau der Organisation und der Prozesse zur Unterstützung des Unternehmenswachstums rasch umzusetzen. IceLake verwaltet aktuell ein Vermögen von ca. 0,5 Mrd. EUR und beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter in den Niederlanden und der DACH-Region.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.icelakecapital.com .

Pressekontakt:



Für allgemeine Anfragen:

Bastiaan Hagenouw ( mailto:bastiaan.hagenouw@icelakecapital.com) und Matteo Racca ( mailto:matteo.racca@icelakecapital.com)

Für DACH-Anfragen:

Michael Diegelmann ( mailto:diegelmann@cometis.de) und Sergej Lehmann ( mailto:sergej.lehmann@icelakecapital.com)

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172430/5639349 OTS: IceLake Advisory GmbH