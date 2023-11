Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Biotest ist am 02.11.2023.Der Kurs von Biotest lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,20und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

Mit einem beeindruckenden EBIT von 125,4 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2023 zeigt die Biotest AG eine starke Performance. Dank neuer Partnerschaften, Produktinnovationen und erfolgreicher Expansion in den Plasmamarkt konnte das Unternehmen seinen Umsatz erheblich steigern.

Biotest-Aktie im Aufschwung: EBIT steigt auf 125,4 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten 2023

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer