CMG-Dialog "Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?" in Österreich

Wien, Austria



Der vom European and Latin American Languages Programming Center der China Media

Group (CMG) veranstaltete Dialog zum Thema "Können Medien Mittler zwischen

unterschiedlichen Kulturen sein?" fand am Mittwoch in Wien statt.

Medienpersönlichkeiten, Politiker und Geschäftsleute aus China und Österreich

nahmen an dem Dialog teil.



Der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller erklärte in seiner schriftlichen

Ansprache, Medien seien Fenster zur Welt und erweiterten den Erfahrungshorizont.

Medien trügen auch dazu bei, Menschen aus anderen Kulturen die Möglichkeit zu

geben, sich darzustellen. Der Kulturdialog, der unter anderem über die Medien

geführt wird, sei wohl die umfassendste vertrauensbildende Maßnahme, die man

sich denken kann. Er begründe eine Politik, die darauf abzielt, Vertrauen durch

Vermittlung des Wissens voneinander und des Respekts voreinander zu schaffen.