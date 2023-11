DAX wieder über 15.000 Punkten

Der übergeordnete Abwärtstrend ist im DAX als auch im S&P 500 bisher weiterhin intakt. Jetzt sollte zunächst ein Rücklauf abgewartet werden und dann kommt es darauf an, wie dieser Rücklauf ausfällt. Möglicherweise kommt es nur zu einem kurzen Rücklauf und in der Folge zu erneut steigenden Kursen, was bullisch zu werten wäre und eine Jahresendrally einleiten könnte. Kommt es hingegen zu einem stärkeren Rücklauf, deutlich unter 14.800 Punkte, wäre ein Kursrückgang bis 14.600 Punkte zu erwarten.

Am heutigen Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse im Fokus. Vor allem in den USA läuft die Berichtssaison weiterhin auf Hochtouren, aber auch in Europa präsentieren immer mehr Unternehmen ihre Ergebnisse. Am heutigen Donnerstag unter anderem die Lufthansa. Geopolitisch steht weiterhin der Gaza-Krieg im Fokus, der schnell weiter eskalieren könnte.