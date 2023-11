Optimaler Start für den neuen Wienerwald

Torfhaus (ots) - Die Feuerprobe ist für das 1. original Wienerwald Restaurant

anlässlich der feierlichen Eröffnung am 1. November 2023 mit Bravour bestanden

worden. Rund 220 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und der

Gastro-Branche durften sich persönlich davon überzeugen, dass der neue

Wienerwald tatsächlich eine ebenso neue Gastro-Idee lebt, die mit dem in

vergangen Zeiten versprühten alpenländlichen Folklorecharme nichts mehr zu tun

hat.



Ein Highlight jagt in Torfhaus das nächste.





Noch bevor die Gäste das Ambiente des neuen Wienerwald Restaurants bestaunenkonnten, wurde pünktlich um 11 Uhr der nur einen Steinwurf vom Gastro-Tempelentfernte 65 Meter hohe Harzer Holzturm eröffnet und für seine Besucherinnen undBesucher zur Besteigung freigegeben. Jetzt steht mit 65 Metern Höhe Deutschlandshöchste Aussichtsplattform neben Deutschlands erstem original WienerwaldRestaurant.Um 13:30 Uhr öffneten sich die Türen zum neuen Wienerwald Restaurant. BeiFingerfood und Getränken bestaunten Gäste das durchaus moderne, detailreicheInterieur des Hauses, das seinen Besuchern ganz sicher eine "2.Zuhause-Atmosphäre" bietet. Unter den Gästen wurde viel Prominenz gesichtet,auch der Ministerpräsident des Bundeslandes Niedersachsen, Stefan Weil und diejüngste Tochter des Wienerwald-Erfinders Friedrich Jahn, Evelyn Peitzner samtSohn, folgten der Einladung.Das Projekt Wienerwald ist eine Punktlandung.In einer kurzweiligen Rede berichtete Thies Borch-Madsen von derEntstehungsgeschichte des neuen Wienerwald Restaurants, das gleichzeitig Vorbildfür weitere Häuser der revitalisierten Gastro-Marke ist. Die Markenrechte wurden2020 an den neuen Eigentümer, den Projektentwickler Sebastian Lüder übertragen.Zum gleichen Zeitpunkt starteten Planungen für das Gastraum-Interieur,Küchentechnik und den modernen Markenauftritt samt Speiseauswahl, Speisekartenund Internetauftritt. Der Spatenstich für den Restaurantneubau erfolgte imFrühjahr 2022. Thies Borch-Madsen bedankte sich in der Rede bei allenGesellschaftern und bei den am Neubau verantwortlichen Handwerksbetrieben fürihre Zuverlässigkeit. Den neuen Mitarbeitenden im Wienerwald wünschte er eineerfolgreiche Entwicklung im ersten original Wienerwald Deutschlands. AllenPartnern aus der Nahrungsmittel- und Getränke-Branche prostete er mit einem"vielen Dank für alles" zu.Quo vadis, Wienerwald?Das erste neue geschaffene Wienerwald Restaurant in Torfhaus ist ein markanterMeilenstein, der den Anfang einer Gastro-Idee markiert, die sich zunächst einmalauf Bundesebene einen neuen Platz erarbeiten will. Eine Restaurantatmosphäre,die an das vielzitierte "2. Zuhause" erinnert, eine Speisekarte, die sehrabwechslungsreich und doch mit dem Schwerpunkt Geflügel moderne, urbane Gästebegeistern möchte lassen auf eine prosperierende Zukunft für den Wienerwaldhoffen. Weitere Restauranteröffnungen unter der legendären Marke Wienerwald sindbereits für Hildesheim, Dresden und an der norddeutschen Ostseeküste geplant.Fragt man den Geschäftsführer Thies Borch-Madsen nach seinen Expansionswünschen,antwortet er leicht verschmitzt: "In jeder deutschen Stadt mit über 100.000Einwohnerinnen und Einwohnern sollte ein Wienerwald in Zukunft einfachdazugehören, eben wie ein zweites Zuhause."