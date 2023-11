Junior-Entwickler gewinnen und halten Manuel Thaler verrät, wie IT-Unternehmen langfristig von jungen Talenten profitieren (FOTO)

München (ots) - Eine Karriere in der IT-Branche bleibt ein attraktiver

Karriereweg. Manuel Thaler und Junus Ergin von der Developer Akademie bieten

Quereinsteigern und Nachwuchs-Entwicklern eine Möglichkeit, schnell in der

Branche Karriere zu machen. In ihren Weiterbildungen vermitteln sie

praxisorientiertes Wissen und ermöglichen es ihren Teilnehmern, ein Portfolio

mit ersten eigenen Projekten aufzubauen und in Kontakt mit potenziellen

Arbeitgebern zu kommen. Hier erfahren Sie, warum Unternehmen stärker auf

Junior-Entwickler setzen sollten und wie sie diese langfristig an sich binden.



Die IT-Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen: In allen Branchen hat

die Digitalisierung Einzug gehalten und überall werden ITler und Web-Entwickler

gesucht. Besonders gefragt sind in der Branche Entwickler mit umfassender

Berufserfahrung. Von diesen Spezialisten gibt es allerdings wenig und sie sind

auch schwer zu bekommen. "Erfahrene Entwickler bringen auch entsprechend hohe

Erwartungen an den Arbeitgeber mit. Dadurch fällt es oft schwerer, eine

langfristige Bindung aufzubauen", erklärt Manuel Thaler, Geschäftsführer der

Developer Akademie.