Geschäft. Konstantinos Vasiadis ist seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich

tätig und bietet Händlern mit Elvinci.de eine Möglichkeit, komfortabel Geld mit

Retouren zu verdienen. Dabei setzt er unter anderem auf moderne KI-Tools zur

Sortierung und Klassifizierung von Ware und auf ein eigenes Retourenportal. Hier

erfahren Sie, wie Händler und Umwelt gleichermaßen von der Circular Economy

profitieren können.



Deutschland ist das Land der Retouren: Die Forschungsgruppe Retourenmanagement

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg schätzt, dass allein im Jahr 2020 rund

315 Millionen Sendungen an Händler zurückgeschickt wurden - 56 Prozent aller

bestellten Artikel und damit mehr als in jedem anderen Land Europas. Dies

belastet einerseits die Umwelt durch mehr Transporte und höheren

Energieverbrauch, sorgt aber ebenso beim Verkäufer für Unmut. "Wird ein

gekaufter Artikel retourniert, kann er nicht mehr als Neuware angeboten werden",

erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer von Elvinci.de. "Viele Händler

entsorgen oder vernichten Retouren deshalb, da sie den Weiterverkauf als zu

aufwendig wahrnehmen."





Dies ist jedoch ein Trugschluss. "Um doch noch Wert aus Retourenware zuschöpfen, bietet es sich an, das Retourenmanagement zu systematisieren undretournierte Artikel gegebenenfalls aufzubereiten, sodass sie in gutem Zustandwieder in den Markt eingeführt werden können", so der Retouren-Experte weiter.Als Geschäftsführer des B-Ware-Großhändlers Elvinci.de bietet er innovativeLösungen für die Verwaltung von zurückgegebenen Produkten. Dabei setzt er vorallem auf KI-Lösungen, wie die unternehmenseigenen Klassifizierungs- undPalettierungsapps. Er weiß daher aus eigener Erfahrung, wie viel Potenzial dieOptimierung des Retourengeschäfts mit sich bringt. Welche Rolle dabei dieCircular Economy verbirgt, wie diese funktioniert und welchen Beitrag Händlerselbst leisten können, hat Konstantinos Vasiadis im Folgenden zusammengefasst.Mehr Retouren denn je - ein Zeichen der WegwerfgesellschaftSpätestens seit Beginn der Corona-Pandemie sind Retouren für viele Händler kaumnoch tragbar. Fehlkäufe, Produkte mit Mängeln oder Artikel, die vom Kunden nichtoder nicht mehr benötigt werden, werden in größerer Zahl als je zuvorzurückgeschickt. Da Händler in vielen Fällen verpflichtet sind, den vollenKaufpreis zu erstatten, bedeutet dies erhebliche finanzielle Einbußen für sie.Gleichzeitig fördert dieses Retourenaufkommen auch die Kultur einerWegwerfgesellschaft, in der Produkte als kurzlebig angesehen werden - entsprichtein Artikel nicht den Vorstellungen des Kunden, wird er kurzerhand