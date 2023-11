So übernimmt Robert Eckhold mit der Hofmann Metall GmbH soziale Verantwortung für seine Region (FOTO)

Zwickau (ots) - Gute Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch wirtschaftlichen

Erfolg, sondern auch durch die soziale Verantwortung aus, die sie übernehmen.

Robert Eckhold ist Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH in Zwickau und fühlt

sich der Region, in der er das Unternehmen betreibt, in hohem Maß verpflichtet.

Mit vier Standorten und vier Kleinannahmestellen in Sachsen und Thüringen

erwirtschaftet das Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro jährlich und stellt

für über 75 Mitarbeiter einen zuverlässigen Arbeitgeber dar. Wie er außerdem

Vereine und die Zivilgesellschaft vor Ort unterstützt, erfahren Sie hier.



Soziale Verantwortung zu übernehmen, stärkt die Gesellschaft und damit auch die

moderne Arbeitswelt. Zahlreiche Arbeitnehmer auf der Suche nach einer neuen

Anstellung wollen sich mit ihrem Arbeitgeber, dessen Werten und Taten

identifizieren können. Umso wichtiger ist es auch für Unternehmen, aktiv zu

werden und sich sozial zu engagieren. "Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich zu

engagieren. Es liegt an jedem selbst, einen Teil beizutragen und so

Organisationen, Vereine und die Gesellschaft zu unterstützen", betont Robert

Eckhold, Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH.