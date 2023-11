Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Durch verschiedene Brillenmodelle scrollen, mehrere Variantenvirtuell anprobieren und durch ein paar Klicks die gewünschte Brille nach Hauseschicken lassen - online eine Brille zu kaufen ist heutzutage schnell gemacht.Doch was ist mit dem klassischen Gang zum Optiker? Viele Brillenträger lassendiesen Schritt beim Kauf aus. Die Konsequenzen bekommen immer mehrinhabergeführte Optiker anhand von zurückgehenden Käufen zu spüren. Aus diesemGrund hat sich Marketingexperte Ing. Andreas Kraus, M.Sc., Geschäftsführer derNDA GmbH, mit einer Holding bei Klarsicht.Online ein, einem Online-Dienstleisterfür Optiker beteiligt. Wie Optiker davon profitieren und Online-Marketing fürihr Geschäft nutzen können, erfahren Sie hier.Ein etablierter Optiker ist aus keiner Innenstadt wegzudenken. Doch wie häufiggehen Brillenträger wirklich dorthin, um sich professionell beraten zu lassen,wenn heutzutage alles online möglich ist? Selbst wenn Kunden das Angebot einerkostenlosen Beratung nutzen - wird der Kauf häufig online bei bekanntenGroßanbietern abgeschlossen, die nicht mit Optiker-Betrieben zusammenarbeiten.Trotz großer Marge des Optikers muss sich dieser nun in einen Konkurrenzkampfmit Onlinehändlern begeben. Die Herausforderung: Jahrelang war Werbung,besonders durch Social Media, für heimische Betriebe wie beispielsweise imOptikerbereich noch nicht notwendig. Es war etabliert, dass man regional zumOptiker geht, wenn es um die neue Brille geht. Wie sollen sie nun neben demFühren ihres Betriebs zusätzlich die notwendig gewordenen Marketing-Methodenerlernen, um sich im Kampf um Sichtbarkeit hervorzutun? "Optikerbetriebe sindähnlich zu vielen anderen Gewerben sehr traditionell und haben nur in geringemUmfang bereits die Digitalisierung beschritten. Wer sich aber jetzt nicht mitder Thematik auseinandersetzt, verpasst eine gewinnbringende Chance, um sich amMarkt hervorzutun und neue Kunden zu generieren", warnt Andreas Kraus(https://andreaskraus.at/) , Geschäftsführer der NDA GmbH."Wer allerdings jetzt die Initiative ergreift und sich auf strategischer Ebeneberatend unterstützen lässt, wird sich zukünftig nicht nur von anderenMitbewerbern abheben, sondern sich auch gegenüber dem Onlinehandel durchsetzenkönnen", fügt der Experte hinzu. Gemeinsam mit seinem Management-Team hatAndreas Kraus die Smart Academy (https://nda-agency.com/smart-academy/) (SMAC)ins Leben gerufen. Seine Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, eine wertvolleGrundlage an Marketingwissen(https://nda-agency.com/grundkenntnisse-marketing-marketing-zusammenarbeit/)aufzubauen, um im Laufe des Trainings selbstständig den Marketingbereich in