BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Sie bleibe vor den am 9. November anstehenden Quartalszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers sehr optimistisch für die mittelfristigen Aussichten, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kurzfristig dürfte das Interesse der Anleger weiteren finanziellen Details zur Expal-Übernahme sowie den Barmittel- und Ergebnisrisiken im Schlussquartal gelten./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 274,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charlotte Keyworth

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m