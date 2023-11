Infomaniak erweitert seinen Mail-Service für Unternehmen um eine unabhängige generative KI (FOTO)

Winterthur (ots) - Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak führt schrittweise

künstliche Intelligenz in seine kSuite Mail-Service ein. Diese KI kann neue

Nachrichten generieren, kontextbezogene Antworten formulieren, übersetzen, die

Rechtschreibung korrigieren und ein E-Mail nach Anweisung der Nutzer*innen

umformulieren. Der Schreibassistent basiert auf Open-Source-Technologie, und die

Daten werden ausschliesslich in der Schweiz verarbeitet. Um seine

Leistungsfähigkeit mit ChatGPT zu vergleichen, haben die Nutzer die Wahl, ob sie

ihre E-Mails mit der souveränen KI von Infomaniak oder der Lösung von OpenAI

bearbeiten wollen.



E-Mails schneller schreiben und beantworten





Die im Mail-Service von Infomaniak implementierte KI beinhaltet einenSchreibassistenten , der über das Texteingabefenster einer Nachricht gestartetwird.Schon einige wenige Wörter reichen, um die KI zu bitten, eine kontextbezogeneund auf den Austausch abgestimmte Antwort vorzuschlagen. Die KI kann eineNachricht per Mausklick professioneller oder persönlicher formulieren , kürzenoder mit weiteren Details versehen. Über die Eingabe " Übersetzen ins Englische"wird die Antwort sofort in die englische Sprache übersetzt. Das funktioniertaber auch mit vielen anderen Sprachen, wie Deutsch, Italienisch und Französisch.Ebenso kann die KI ganz neue Nachrichten verfassen . So generiert sie durch denPrompt "Max im UX/Design-Team willkommen heissen" sofort einen Vorschlag, dernur noch individuell anzupassen ist. Der Nutzen: ein enormer Zeitgewinn!"KI ersetzt die menschliche Intelligenz nicht, aber sie hat bereits vieleAnwendungsmöglichkeiten - und das ist erst der Anfang. Langfristig wird sieermöglichen, viele repetitive Aufgaben zu automatisieren", macht Swan Blanc, R&DKI bei Infomaniak, deutlich.Unabhängige KI für die Gewährleistung des DatenschutzesBei der KI von Infomaniak handelt es sich derzeit um eine weiterentwickelteVersion von Falcon LLM, dem leistungsstärksten Open-Source-Modell auf dem Markt. Bei der Nutzung des Schreibassistenten werden KI-Prompts und Ihre Datenausschliesslich in der Schweiz unter Einhaltung des DSG und der DSGVObearbeitet. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.Was die Nutzererfahrung angeht, "so wurde viel getestet, um sicherzustellen,dass die Nutzer*innen die Vorschläge der KI nicht mit der tatsächlich gesendetenNachricht verwechseln. Hierzu wurde die KI in einem separaten Fensteruntergebracht, damit die Nutzer*innen entscheiden können, ob sie den automatischgenerierten Text vollständig übernehmen oder ändern möchten ", betont PiaHerlemont, UX/UI Designer bei Infomaniak.