Prognose Energieverbrauch fällt 2023 auf Rekordtief

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Energieverbrauch in Deutschland wird 2023 voraussichtlich auf ein Rekordtief fallen. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang um knapp 8 Prozent auf 10.784 Petajoule (PJ) oder 367,9 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten.



Damit läge der Verbrauch um knapp 28 Prozent unter dem bisherigen Höchststand im Jahre 1990, als 14.905 PJ erreicht wurden, teilte die AG am Donnerstag mit. Der Energieverbrauch in Deutschland werde dabei 2023 insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt - ein Rückgang in der Größenordnung von 0,5 Prozent ist dabei schon eingeplant. Vor allem die energieintensiven Industriezweige verzeichnen Produktionsrückgänge, was spürbare Auswirkungen auf den Energieverbrauch habe.