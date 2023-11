JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung knapp übertroffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Den Ebit-Ausblick habe FMC wie erwartet eingeengt./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 02:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 31,53EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m