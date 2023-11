Videovorstellung im Lebenslauf - die neue Ära des Selbstmarketings? Headhunter klärt auf (FOTO)

München (ots) - Ein neuer Trend am Bewerbermarkt ist die Videovorstellung - ein

kurzer Clip, der potenziellen Arbeitgebern einen persönlicheren Eindruck des

Bewerbers vermitteln soll. Diese Videos werden per QR-Code direkt im Lebenslauf

verlinkt und sollen dem Kandidaten dabei helfen, aus der Masse der Bewerber

hervorzustechen.



"Ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass eine Videovorstellung im

Lebenslauf häufig mehr schadet, als nützt", warnt Dominik Roth, Headhunter, der

in über 350 Executive Searches mehrere hundert Unternehmensentscheider

unterschiedlicher Branchen beraten hat. "Wenn das Ziel darin besteht, bei diesen

wichtigen Zielgruppen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dann sollte man

wissen, dass ein Videoclip oft mehr Ablenkung als Mehrwert bietet."