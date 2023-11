Neues aus dem Hause SuperVista! Der Betreiber des Brillendiscounters brillen.de startet das neue 360-Grad-B2B-Angebot optiservX, um traditionelle Augenoptiker bei künftigem Wachstum zu unterstützen (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - SuperVista CEO und Gründer Matthias Kamppeter

erklärt, was optiservX so besonders macht:



Herr Kamppeter, Sie haben mit SuperVista ein neues Projekt optiservX gestartet,

das in der Branche für Gesprächsstoff sorgt. Was genau kann die neue Plattform?



optiservX stellt insbesondere unabhängigen Augenoptikern eine kostenlose

Plattform zur Verfügung, die sie auf Augenhöhe mit der Infrastruktur großer

Filialisten bringt und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bietet, ihre

Profitabilität und Effizienz zu verbessern. Durch die verschiedenen Module von

optiserveX können traditionelle Augenoptiker neue Kunden gewinnen,

Bestandskunden langfristig binden und außerdem klassische Verwaltungsthemen

einfach, digital und hochgradig effizient steuern. Die einzelnen Module sind für

jeden Optiker individuell buchbar.