All for One Group erweitert Top-Management (FOTO)

Filderstadt (ots) -



- HR-Managerin Ursula Porth wechselt als CHRO von der Software AG zur All for

One Group

- All for One Manager Christian Hopfner wird Chief Strategy Officer

- Chief Sales Officer Carsten Lange übernimmt als Chief Commercial Officer

zukünftig Kunden-, Markt- und Projektgeschäftverantwortung

- Chief Regional Delivery Officer Ralf Linha wird COO der All for One Group



Mit Wirkung zum 1. November 2023 erweitert die All for One Group SE ihr

Top-Management. Neben den Co-CEOs Lars Landwehrkamp und Michael Zitz sowie

Finanzvorstand Stefan Land werden zukünftig Ursula Porth (CHRO), Christian

Hopfner (CSO), Carsten Lange (CCO) und Ralf Linha (COO) als Group Executives die

Geschäfte und Mitarbeitenden sowie den weiteren Ausbau der All for One Group

verantworten. Dabei werden die Verantwortlichkeiten von Carsten Lange und Ralf

Linha erweitert. Die Positionen des Chief Human Resources Officer und des Chief

Strategy Officer werden neu etabliert und mit Ursula Porth und Christian Hopfner

erstrangig besetzt.