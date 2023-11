Die US-Notenbank Federal Reserve hatte zuvor die Zinsen in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Dimon kommentierte bei Yahoo Finance Live: "Ich denke, es ist richtig, dass sie hier eine Pause einlegen und abwarten, was passiert. Ich vermute, dass sie noch nicht fertig sind."

Und weiter: "Und ich sage das nicht voraus. Ich denke nur, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, als wahrscheinlich andere Leute denken."

In ihrer Erklärung vom Mittwoch hob die Fed ihre Einschätzung der US-Wirtschaft im dritten Quartal von "solide" im September auf "stark" an. Diese Änderung erfolgte, nachdem die veröffentlichten BIP-Daten für das dritte Quartal zeigten, dass das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten auf das Jahr hochgerechnet 4,9 Prozent betrug.

Dimon warnt seit Monaten vor der Möglichkeit, dass die Zinssätze noch weiter steigen könnten, und dass dieser Schritt diejenigen in der Finanzwelt bloßstellen könnte, die zu viel Risiko eingegangen sind, als die Zinssätze noch niedrig waren.

Besonders besorgt ist er über die Auswirkungen der quantitativen Straffung der Fed, die das Angebot an Anleihen erhöht, während ausländische Regierungen ihr Kauftempo drosseln. Dies, so Dimon, könnte die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen noch stärker unter Druck setzen. "Irgendwann wird das die Märkte erschüttern."

Laut Dimon könnten die Märkte nach einer jahrzehntelangen Niedrigzinsphase vor einem "Umbruch" stehen. Er nannte eine Reihe von "langfristigen Inflationseffekten" wie beispielsweise ein großes US-Staatsdefizit, Inlandsausgaben für neue Programme und eine alternde Bevölkerung, die auf staatliche Sicherungsnetze angewiesen sei. Wenn die Zinssätze jedoch hoch bleiben, warnte der CEO, "wird es einige Leute unvorbereitet treffen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion