Berliner Bahn-Netz im Immobilien-Preischeck Rund um die Ringbahn bis zu 1.800 Euro pro Quadratmeter weniger

Nürnberg (ots) - Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von

Eigentumswohnungen im Berliner S- und U-Bahn-Netz zeigt:



- Ringbahn als Preislinie: Direkt außerhalb des S-Bahn-Rings fällt der

Quadratmeterpreis bereits um bis zu 1.800 Euro

- Höchstpreise in Mitte: Unter den Linden (8.514 Euro pro m²), Friedrichstraße

(7.339 Euro) und Brandenburger Tor (7.333 Euro)

- Teuerste Linien: Höchste Immobilienpreise entlang der U2 zwischen Pankow

(4.711 Euro) und Ruhleben (4.514 Euro) sowie U1/U3 zwischen Warschauer Str.

(5.527 Euro) und Wittenbergplatz (6.059 Euro)

- Große Unterschiede: Mittlerer Quadratmeterpreis in Unter den Linden (8.514

Euro) mehr als dreifach so teuer wie in Bernau (2.600 Euro) am Ende der S2



Das U- und S-Bahn-Netz in Berlin zählt mit über 300 Bahnhöfen zu den größten

innerstädtischen Gleisnetzen Deutschlands. Die Linien haben sogar gewissen

Einfluss auf die Immobilienpreise in der Hauptstadt: Innerhalb der markanten

Ringbahn ist das Preisniveau deutlich höher als direkt außerhalb. Binnen nur

zwei U-Bahn-Haltestellen können bis zu 1.800 Euro Differenz beim

Quadratmeterpreis von Wohneigentum herrschen. Das ist ein Ergebnis einer Analyse

von immowelt, bei der die Angebotspreise von Eigentumswohnungen im

500-Meter-Umkreis von U- und S-Bahn-Haltstellen der Berliner Verkehrsbetriebe

untersucht wurden.