Auf aktuellem Niveau habe wohl auch der spanische Mehrheitsaktionär ACS (halten 68 Prozent) keinen großen Drang, seinen Anteil aufzustocken, so die Kepler-Analysten. Der Druck zu Eindeckungen von Leerverkäufen dürfte daher nachlassen./ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt gegen den MDax-Trend starken Papiere von Hochtief sind am Donnerstag deutlich gefallen. Die Aktien des Baukonzerns korrigierten um mehr als 4 Prozent auf 94,35 Euro an die 21-Tage-Linie. Zuletzt hatten sie sich um 8,5 Prozent vom Oktober-Tief abgesetzt und wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 101 Euro genommen.

