Balingen (ots) - Sowohl der Fachkräftemangel als auch fehlende Kundenaufträgeführen derzeit dazu, dass etliche Industriebetriebe massive Umsatzrückgänge zuverzeichnen haben. Mit ihrer einzigartigen Strategie des datengetriebenenMarketings unterstützen die Geschäftsführer der JMVision GmbH Marwin Gfrörer undJan Kleinmann Unternehmen dabei, qualifizierte Bewerber zu gewinnen. Mithilfedes digitalen Fingerabdrucks, den sie durch die Auswertung von Bewerber-Datenerhalten, gelingt es den Personalexperten, ihre Algorithmen in den führendenWerbeplattformen zu trainieren und zu schulen. Wie genau sie dabei vorgehen,erfahren Sie hier.Insbesondere Industrieunternehmen sehen sich gegenwärtig mit erheblichenHerausforderungen konfrontiert: Die Stammbelegschaft fühlt sich überlastet,erfahrene Mitarbeiter verabschieden sich in den Ruhestand und qualifizierteBewerber sind Mangelware. Diese Unwägbarkeiten führen dazu, dass Betriebe inihrer Planung verunsichert sind und mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen haben.Fehlt es an den nötigen Mitarbeitern, kann dies für viele Unternehmenschwerwiegende wirtschaftliche Folgen bedeuten: Immer häufiger müssen Firmenihre Bestandskunden vertrösten, weil Mitarbeiter ausfallen, um Aufträge in dervorgesehenen Zeit zu bearbeiten. "Auch wenn viele Kunden durchaus Verständnisfür die Situation aufbringen, führen Verzögerungen zu einer gewissen Ungeduld.Im ungünstigsten Fall suchen Kunden bei der Konkurrenz nach vorteilhafterenAngeboten", erklärt Marwin Gfrörer, Geschäftsführer der JMVision GmbH."Wir sind davon überzeugt, dass es durchaus möglich ist, zügig an motivierteFachkräfte zu gelangen", ergänzt sein Geschäftspartner Jan Kleinmann. "Durch dieDatengrundlage, über die wir verfügen, können wir herausragende Kandidaten jenach Region präzise identifizieren." Die Experten für Personalgewinnungverfolgen mit der strategischen Analyse ihrer gesammelten Bewerber-Daten dasZiel, Industriebetriebe schnell und unkompliziert zu neuen Mitarbeitern zuverhelfen. Dabei setzen sie auf eine breite Präsenz in allen wichtigen Medien,welche die Attraktivität des Unternehmens unterstreicht und somit zu mehrSichtbarkeit führt. Darüber hinaus spielen digitale Bewerbungsverfahren eineRolle, die individuell auf die jeweilige Firma und ihren Bedarf abgestimmt sind.Gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln die Experten effektive Strategien,geeignete Kandidaten ausfindig zu machen und die Umsätze langfristig zusteigern.Qualifizierte Mitarbeiter gewinnen durch eingehende Datenanalyse und das