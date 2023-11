Nordseekrabbe behält MSC-Siegel / Traditionelle Krabbenfischerei im Wattenmeer erneut zertifiziert

Berlin (ots) - Die Krabbenfischerei in der deutschen, niederländischen und

dänischen Nordsee erfüllt erneut die Anforderungen des MSC-Umweltstandards und

erhält heute das MSC-Zertifikat für nachhaltige Fischerei. Diese Entscheidung

folgt einem umfassenden, 14-monatigen Prüfverfahren durch unabhängige

Fischereigutachter und unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Daten

und Informationen von Umweltorganisationen, Behörden und Fischerei.



MSC-Umweltstandard ist der weltweit strengste Standard für nachhaltige Fischerei

und wird von den Vereinten Nationen als Indikator für den Erhalt der marinen

Biodiversität anerkannt. Für die Nordseekrabbenfischerei ist es die zweite

erfolgreiche MSC-Zertifizierung nach 2017, welche nach fünf Jahren turnusgemäß

ausgelaufen war.





ERHALT DES ÖKOSYSTEMS WATTENMEERDie Nordseekrabbenfischerei ist eine der letzten großen Fischereien Europas, fürdie es keine gesetzlichen Fangquoten gibt. Im Rahmen ihrer MSC-Zertifizierunghat sich die Fischerei zu einer geregelten Befischung des Krabbenbestands undeinem kontrolliert nachhaltigen Umgang mit dem Lebensraum Wattenmeerverpflichtet:- Der Nordseekrabbenbestand wird nicht überfischt. Ein im Kontext derMSC-Zertifizierung erarbeiteter Managementplan hat effektive Maßnahmen zumSchutz vor Überfischung etabliert, wie etwa fischereiliche Schließzeiten beisinkenden Fängen oder eine Vergrößerung der Maschenweiten, um kleine Tiere zuschonen.- Die Fischerei hat keinen langfristig negativen Einfluss auf den Meeresbodenund dort lebende Arten. Eine mehrjährige Studie des Thünen Instituts fürSeefischerei ergab, dass sich das hochdynamische Wattenmeer sehr resilientgegenüber fischereilichen Störungen verhält, was mit seiner Anpassungen an diepermanente natürliche Störung durch Ebbe und Flut zu erklären ist.Veränderungen in den stärker befischten Wattenmeer-Gebieten sind der Studie zuFolge nur zu ca. 9% den Netzen der Krabbenfischer zuzuschreiben. Und: Diefestgestellten Auswirkungen der Grundschleppnetze verschwanden nach 12-22Tagen wieder. [1]Die deutsche Nordseekrabbenfischerei hat darüber hinaus beschlossen, keinesogenannten Dolly Ropes - Kunststoffbänder, die die Netze vor Abrieb schützen -mehr einzusetzen. Die Fischerei nimmt damit eine Vorreiterrolle in derBekämpfung der Plastik-Verschmutzung der Nordsee ein.NACHHALTIGE FISCHEREI - AUCH IM NATIONALPARKDer Nationalpark Wattenmeer, der in Deutschland fast die gesamte Nordseeküsteabdeckt, umfasst unterschiedlichste marine Lebensräume - von sensiblenHabitaten, die vor Befischung geschützt werden müssen, bis hin zu solchenLebensräumen, in denen Fischerei keinen nachhaltigen Schaden am Ökosystem