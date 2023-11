Medigene AG nimmt an folgenden Konferenzen teil

Planegg/Martinsried (02.11.2023) - Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird an der 29. jährlichen BIO-Europe, die vom 6. bis 8. November 2023 in München stattfindet, teilnehmen und auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, das vom 27. bis 29. November 2023 in Frankfurt abgehalten wird, das Unternehmen im Rahmen einer Präsentation vorstellen.