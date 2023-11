JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit einem über den Erwartungen liegenden Wachstum und gestiegener operativer Marge schwimme der Modekonzern gegen den Branchentrend, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um diese Sicht zu untermauern, bedürfe es aber noch entsprechender Aussagen in der Telefonkonferenz./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 02:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 02:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,30 % und einem Kurs von 59,70EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m