Verkehrssicherheit Neue Themenseite der BG BAU

Berlin (ots) - Die Beschäftigten am Bau und in der Gebäudereinigung sind viel

unterwegs. Damit sie sicher von A nach B kommen, gibt es von der

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) alle Angebote zur betrieblichen

Verkehrssicherheit gebündelt auf einer neuen Themenseite

(https://www.bgbau.de/verkehrssicherheit) .



Die Zahl der tödlichen Wegeunfälle von Versicherten der BG BAU ist zuletzt

wieder gestiegen: Im Jahr 2022 haben 22 Versicherte auf dem Weg von oder zur

Arbeit ihr Leben verloren. Im Vorjahr waren es noch zwölf tödliche Wegeunfälle.

Auch das Wegeunfallgeschehen ist mit 8.298 Unfällen im Jahr 2022 weiter auf

hohem Niveau. "In der Bauwirtschaft und den baunahen Dienstleistungen werden

immer größere Strecken zurückgelegt. Zugleich steigt der Termindruck aufgrund

des Arbeitskräftemangels. Die hohe Verkehrsdichte und umfangreiche

Infrastrukturmaßnahmen sorgen zudem für Behinderungen im Verkehrsfluss. Dadurch

steigt auch das Risiko für Unfälle", sagt Bernhard Arenz, Leiter der

Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Und weiter: "Aktuell sehen wir leider,

dass die Zahl der Verkehrsunfälle ungebrochen hoch ist, und diese für Betroffene

mitunter mit schweren Verletzungen oder sogar tödlich enden. Daher brauchen wir

mehr Sicherheit im Straßenverkehr."