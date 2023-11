Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Sechs von zehn Mittelständlern haben wenig oder keine Erfahrungim Marketing. Das zeigt eine Umfrage von der The Digital Architects GmbH. Etwa70 Prozent der Befragten fänden ein zentrales System, über das sich alleKommunikationskanäle steuern lassen, hilfreich. Mit der Software COCO bieten TheDigital Architects (TDA) und die Schlütersche Mediengruppe ab sofort einensolchen Dienst an. User haben über den Link http://www.coco.one/ direktenZugriff auf das Angebot.Digitale Kommunikation kann für kleine und mittelständische Unternehmen einegroße Herausforderung sein. Laut Umfrage investiert die Hälfte der Befragten proWoche weniger als zwei Stunden in digitales Marketing. Eine große Mehrheit nutztkeine Social-Media-Kanäle (70 %), Newsletter (85 %) und Blogs (94 %), um sich amMarkt zu positionieren. "Wer online nicht präsent ist, schöpft in der Regel seinMarktpotenzial nicht voll aus. Wir wollten eine einfach zu bedienende unddadurch für Unternehmensverantwortliche sofort funktionierende Lösung, mit derunsere Kunden und Partner ihr digitales Marketing zeit- und kosteneffizientmanagen können. Und das haben wir mit COCO geschafft", sagt Ingo Mahl, CEO derSchlüterschen Mediengruppe. Yannic Tremmel, Geschäftsführer und Gründer von TDA,ergänzt: "Wir alle haben das eine Ziel: digitale Kommunikation für kleine undmittelständische Betriebe einfacher zugänglich zu machen und unsere Kunden undPartner dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen."Eine Plattform für alle KanäleDer Name COCO steht kurz für Communication Cockpit, da hier alle wichtigenMarketing-Kanäle und -Funktionen an einer zentralen Stelle übersichtlich zubedienen sind. Das Angebot erstreckt sich vom Google-Business-Profil über denAufbau einer eigenen Webseite, dem Management der eigenen Social-Media-Kanälebis hin zu Newsletter-Funktionen und Online-Anzeigen auf Facebook , Instagram undGoogle. Alle Inhalte werden zentral in der Plattform erstellt und per Mausklickan den jeweiligen Kanal angepasst und veröffentlicht. Der Schulterschluss mitder Schlüterschen ergänzt den Service um ein deutschlandweites Vertriebsnetz undausgesuchte weitere Angebote für digitales Marketing und Werbung. "Es istwahnsinnig aufregend zu sehen, wie sich COCO über die letzten Jahre und speziellnochmal in den letzten drei Monaten entwickelt hat. Wie viel Energie von alleninvestiert wird, damit die Plattform genau das abbildet, was unseren Nutzerinnenund Nutzern bei ihrem Geschäft weiterhilft.", betont Yannic Tremmel.Ganz auf den Bedarf von KMU zugeschnitten"Von unseren langjährigen Kunden wissen wir, dass ein guter Online-Auftritt eine