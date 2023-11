Rostock (ots) - Die jüngsten wirtschaftlichen und globalen Entwicklungen haben

die Versicherungsbranche vor vielfältige Herausforderungen gestellt. Die

fortschreitende Digitalisierung, sich wandelnde Kundenpräferenzen und die

zunehmende regulatorische Komplexität eröffnen jedoch neue Chancen für

InsurTechs. Eine Möglichkeit: gemeinsam an innovativen Lösungen zu arbeiten.



Innovation als Triebkraft





Die Versicherungsbranche steht vor bedeutenden Umwälzungen, getrieben vontechnologischen Fortschritten und sich verändernden Kundenanforderungen. DieKooperation verschiedener InsurTechs eröffnet den Zugang zu innovativen Ideen,Technologien und Lösungen, die im Alleingang möglicherweise nicht verfügbarwären. In der Zusammenarbeit werden kontinuierlich Innovation und dieWeiterentwicklung der Branche gefördert.InsurTechs können durch die gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen undRessourcenteilung Synergien nutzen und so insbesondere für kleinere UnternehmenKosten senken. Die gemeinsame Nutzung von Technologieplattformen undDatenquellen steigert die Effizienz und reduziert Entwicklungskosten.Gleichzeitig können umfangreiche Datensätze unterschiedlicher Anbieterkombiniert werden, um fundiertere sowie datenschutzkonforme Einblicke in Risikenund Kundenverhalten zu erhalten, was zu genaueren Prämien und besserenVersicherungspaketen führt. Best Practices und Erfahrungen können ausgetauschtwerden, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Compliance zugewährleisten.Ein Beispiel, wie solche Synergien effizient genutzt werden können, zeigt dieZusammenarbeit zwischen hepster und ELEMENT Insurance. Das von hepsterpraktizierte MGA-Modell verdeutlicht die Vorteile solcher Kooperationen. hepsterfungiert als Product und Process Owner und übernimmt sämtlicheProduktfunktionen, während ELEMENT Insurance als Risikoträger agiert. Dieseklare Aufteilung auf der Ebene der Supply-Chain-Elemente ermöglicht einegleichmäßige Verteilung der Ressourcen und zeigt, wie eine solche Zusammenarbeiterfolgreich möglich ist.Kundenorientierung im FokusKunden erwarten zunehmend personalisierte und benutzerfreundlicheVersicherungslösungen. Durch Kooperationen können Kundenbedürfnisse besserverstanden und erfüllt werden, indem maßgeschneiderte Angebote entwickeltwerden, z.B. Self-Service-Funktionen für die Vertragsverwaltung sowie eineeffiziente Schadenregulierung. Die Zukunft der InsurTech-Kooperationen wird vontechnologischen Innovationen, regulatorischen Entwicklungen undKundenpräferenzen geprägt sein. Unternehmen, die flexibel und offen für