Asservato eröffnet in Stuttgart eine Filiale mit 5.500 Wertschließfächern

Berlin (ots) - Das Berliner Unternehmen Asservato eröffnet einen Standort in

Stuttgart. Im Kronprinzbau, inmitten des zentralen Dreiecks zwischen

Schlossplatz, Dorotheen Quartier und Bankenviertel befindet sich auf mehr als

200 Quadratmetern einer der sichersten Hightech-Tresore Deutschlands mit 5.500

Schließfächern. Der Tresor wiegt etwa so viel wie zwei Airbus A320, also über

120 Tonnen. Allein die Tür des Tresors ist rund 30 cm dick und etwa 3.000 Kilo

schwer.



Schließfachnotstand in Ballungszentren





Weil Banken bundesweit Filialen schließen, sinkt das Angebot anWertschließfächern rapide. Gleichzeitig wächst der Bedarf stark, weil immer mehrMenschen Gegenstände, die wertvoll oder wichtig sind, nicht zuhause aufbewahrenmöchten. Asservato als bankenunabhängiger Anbieter schließt diese Lücke mitmodernen, vollautomatisierten Schließfächern in zentraler Lage.Zentrale Lage und an 365 Tagen im Jahr geöffnetAnders als bei den traditionellen Tresorräumen in Banken und Sparkassen habenKunden bei Asservato an 365 Tagen im Jahr Zugang zu ihrem Schließfach - auchaußerhalb der üblichen Büro- und Banköffnungszeiten. Zugang zum Gebäude und zumpersönlichen Schließfach erhalten die Kunden durch einen mehrstufigenAuthentifizierungsprozess mit Crypto-Chipkarte, PIN, Fingerabdruck undSchlüssel. Außerdem werden Sicherheitsschleusen wie an Flughäfen eingesetzt, diesonst keine Bank und keine anderen privaten Anbieter verwenden. Zutritt zumHightech-Tresor erhalten die Kunden nicht. Dank Robotik und Fahrwagen nehmen sieihre persönlichen Schließfächer vollautomatisch in einer eigens zugewiesenen,komfortablen und ruhigen Kabine entgegen.Weitere Standorte in Planung"In den kommenden 24 Monaten werden wir unsere Expansion beschleunigtvorantreiben und unsere hochmoderne Schließfachlösung auch an weiterenStandorten anbieten, darunter in Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt undKöln", sagt Jürgen Mieth, CSO bei Asservato. "Da wir davon ausgehen, dass vieleAsservato-Kunden wegen der flexiblen Nutzungsmöglichkeit des Schließfachshäufiger in die Innenstadt kommen und dies mit anderen Terminen verbinden,hoffen wir, etwas zur Belebung der Innenstädte beizutragen."Über AsservatoAsservato ist Pionier im Markt für zeitgemäße Werteverwahrung. Als erstesbankenunabhängiges Unternehmen in Deutschland ermöglichte Asservato seinenKunden die Nutzung vollautomatisierter Schließfächer und überführte damit dastraditionelle Bankschließfach durch Digitalisierung in eine moderne Nutzungsart.Die Wertschließfächer in bester Lage bieten dadurch wesentlich mehr Flexibilitätbei der Verwaltung und Überwachung per App und bei der Nutzung im Self-Service.Das sorgt für eine nie dagewesene Freiheit der Kunden beim Zugriff auf denInhalt ihrer Wertschließfächer. Während Bankkunden meist nur dann Zugriff aufihr Schließfach haben, wenn auch die Filiale geöffnet hat, bietet dasAsservato-Schließfach einen Zugang an 365 Tagen im Jahr - auch außerhalb derüblichen Büro- und Banköffnungszeiten.