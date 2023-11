Starbucks sieht sich einer stabilen Nachfrage in Nordamerika gegenüber, welche durch die Popularität seiner Premium-Kaffees und Kaltgetränke gestützt wird und die langsamere Erholung in China kompensiert.

Trotz der insgesamt schwächeren Erholung der US-Restaurantbranche, bedingt durch anhaltende Inflation und zurückhaltende Konsumausgaben beim Essengehen, profitierte Starbucks von einer jüngeren und wohlhabenderen Kundschaft. Die Wiedereinführung des beliebten Pumpkin Spice Latte Ende August hat den Umsatz zusätzlich angekurbelt, was sich in einem signifikanten Anstieg der Besucherzahlen in US-Filialen widerspiegelte.

Die Umsätze in den Filialen zeigten eine Zunahme von acht Prozent, was sowohl auf höhere Durchschnittspreise als auch auf einen Kundenanstieg von drei Prozent zurückzuführen ist.

In China konnte Starbucks zwar ein Umsatzwachstum von fünf Prozent verzeichnen, was jedoch deutlich hinter dem zuvor erzielten Wachstum von 46 Prozent zurückblieb. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass sich die Marktbedingungen dort nicht so robust erholen wie erhofft. Dennoch übertraf der globale vergleichbare Umsatz von Starbucks mit einem Anstieg von acht Prozent die Analystenprognosen von 6,56 Prozent, wie Daten von LSEG IBES zeigen.

Die Starbucks Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 90,50EUR gehandelt.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion