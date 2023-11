NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum dritten Quartal von 1300 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Absatz mit dem Medikament Arexvy habe sich zuletzt überraschend gut entwickelt, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte daher seine Schätzungen für den Pharmakonzern nach oben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 00:15 / GMT

