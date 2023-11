Frankfurt am Main (ots) -



- PwC Maschinenbau-Barometer: Mehrheit der Manager:innen ist pessimistisch

- Umsatzprognose weiter rückläufig

- Nachhaltigkeitsziele folgen oft der Eigenregie statt einem objektiven

Referenzrahmen



Die Stimmung im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist alarmierend. Der Blick

der Entscheider:innen auf die Entwicklung der deutschen Konjunktur hat sich im

Vergleich zur Mitte des Jahres deutlich verschlechtert. Inzwischen ist mehr als

die Hälfte (54 %) der Unternehmer:innen der Ansicht, dass die

Wirtschaftsentwicklung hierzulande negativ verlaufen wird. Zwar sehen sie die

globale Konjunktur deutlich weniger skeptisch und weniger als ein Drittel glaubt

an einen weltweiten Abschwung. Düster sind jedoch die Umsatzerwartungen für die

gesamte Branche: sie ist im Vergleich zum Vorquartal weiter ins Minus gerutscht,

wie das aktuelle Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) zeigt.





Umsatzprognose weiterhin negativIm Durchschnitt liegt die Umsatzerwartung für das laufende Jahr bei -1,6 % - einRückgang gegenüber dem Vorquartal um 1,1 Prozentpunkte. Seit Jahresbeginn istdie Prognose insgesamt um 2,8 Prozentpunkte gesunken und bleibt damit weiterhinim negativen Bereich. Vom Optimismus zu Jahresbeginn ist nicht mehr vielübriggeblieben. Einziger Hoffnungsschimmer bleibt der Ausblick auf dieEntwicklung des eigenen Unternehmens. Hier sind die Befragten optimistischer alsin der Wahrnehmung der Gesamtbranche: sie rechnen mit einem Wachstum vondurchschnittlich 2,6 %. Doch auch diese kleinen positiven Signale drohen von derVielzahl der Herausforderungen überdeckt zu werden. Dies zeigen die Antwortenzur Entwicklung einzelner Kennzahlen in den kommenden Monaten. So glaubt immernoch fast die Hälfte der Befragten, dass die Gesamtkosten weiter steigen werden.Lediglich 15 % rechnen mit steigenden Gewinnmargen. Und das sind nicht dieeinzigen Herausforderungen. Über 80 % der Entscheider:innen geben an, dass derzunehmende Kostendruck sowie der Fachkräftemangel die größten Hindernisse fürdas Wachstum darstellen. Mehr als die Hälfte sorgt sich zudem um die politischenEntwicklungen im Ausland, das schwierige Regulierungsumfeld und den intensivenWettbewerb."Leider erleben wir zurzeit eine Verflechtung ungünstiger Faktoren, die sichgegenseitig verstärken", erklärt Bernd Jung, Leiter der Praxisgruppe IndustrialManufacturing bei PwC Deutschland. "Insbesondere die häufige Nennung desschwierigen regulatorischen Umfelds sollte zu denken geben. Denn wenn sich