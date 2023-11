Ford setzt bei Home Charging auf den Installationsexperten ChargeGuru (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford erneuert in Deutschland sein Angebot für das Laden von Elektrofahrzeugen

zu Hause

- ChargeGuru, Experte für Planung, Installation und Vertrieb von Ladestationen,

begleitet die Ford-Werke GmbH in die Elektromobilität und wird offizieller

Vertriebs- und Installationspartner in Deutschland

- ChargeGuru gehört zu Europas führenden Anbietern für die Installation von

Wallboxen



Das komfortable elektrische Ford-Fahrerlebnis wird nun durch den Vertriebs- und

Installationsservice von ChargeGuru um eine verlässliche und effiziente

Ladelösung zu Hause ergänzt. Mit der Partnerschaft geht Ford einen weiteren

wichtigen Schritt und bereitet den Weg für seine neuen vollelektrischen Modelle.