Inflationssorgen der Deutschen / norisbank Umfrage zeigt, dass nicht wenige mit Zuversicht ins kommende Jahr schauen und wie unterschiedlich die Erwartungen sind

Bonn (ots) -



- 9 von 10 Befragten geben an, die hohe Inflation zu spüren

- Mehr als ein Drittel rechnet jedoch mit abflauender Inflation schon in 2024

- Speziell die junge Generation schaut mit Optimismus in die Zukunft



Trotz der anhaltenden Inflation und der aktuellen wirtschaftlichen

Herausforderungen in Deutschland, die 2023 für fast alle Menschen spürbar sind,

schauen viele positiv in die Zukunft. Besonders bemerkenswert: Mehr als ein

Drittel der Deutschen (35,2 Prozent) ist trotz der aktuellen Lage zuversichtlich

gestimmt und geht sogar davon aus, dass sich die Inflation schon in 2024 wieder

auf Normalniveau einpendeln wird. Allerdings ist die Zahl der kritisch

Gestimmten weiter hoch: So erwarten rund zwei von drei Befragten (64,8 Prozent),

dass die Inflation weiterhin auf hohem Level bleibt. Doch wer sind die

Optimisten, wer bleibt skeptisch und was könnten die Gründe für so

unterschiedliche Meinungen sein? Die jüngste repräsentative Umfrage der

norisbank bringt Licht ins Dunkel.