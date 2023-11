Chefredakteurswechsel bei der 'Pforzheimer Zeitung'

PFORZHEIM (dpa-AFX) - An der redaktionellen Spitze der "Pforzheimer Zeitung" gibt es zum Jahreswechsel eine Veränderung. Der Journalist Christian Klose wird zum 1. Januar neuer Chefredakteur, wie das Medienhaus Pforzheimer Zeitung - J. Esslinger GmbH & Co. KG am Donnerstag in Pforzheim mitteilte. Der 51-Jährige ist bislang in einer Doppelspitze Co-Chefredakteur der "Braunschweiger Zeitung".

Der Posten in Pforzheim wird frei, weil Marek Klimanski die Position des Chefreporters im Haus übernimmt. Das Medienhaus nannte als Grund, dass der 54-Jährige aus persönlichen Gründen beruflich kürzertreten wolle. Klimanski war seit Oktober 2020 Chefredakteur.

Klose war schon für mehrere Medienhäuser tätig. Stationen waren "Augsburger Allgemeine", "Schwäbische Zeitung", er war Chefredakteur bei der "Nordsee-Zeitung" in Bremerhaven und danach in der Chefredaktion der "Heilbronner Stimme". Seit Mai 2020 ist er für die "Braunschweiger Zeitung" tätig.

Die verkaufte Auflage der "Pforzheimer Zeitung" lag im dritten Quartal 2023 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 32 620 Exemplaren./rin/DP/ngu