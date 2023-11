Nachhaltigkeit in der Krise? lautet das Leitthema der 10. Fair Finance Week

Frankfurt am Main (ots) - Ist Nachhaltigkeit in Krisenzeiten noch angesagt? Sind

in Zeiten von Krieg in Europa und der daraus entstandenen Energiekrise,

verbunden mit weltweiter Inflation so wichtige Themen wie Ökologie, Klimaschutz,

Biodiversität und Einhaltung der ESG-Kriterien gefährdet? Welche Wege nehmen

Finanzströme? Drohen Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und Verbundenheit ihre

Aufmerksamkeit zu verlieren? Dieser und weiteren Fragen widmet sich die Fair

Finance Week vom 6. bis 10. November 2023 in Frankfurt.



In ihrem Jubiläumsjahr 2023 bringt die 10. Fair Finance Week Frankfurt erneut

Experten aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Finanzwirtschaft und

interessierte Teilnehmer zusammen, um Impulse für Nachhaltigkeit zu setzen. Die

hybriden Veranstaltungen finden eine Woche lang jeden Abend ab 19:00 Uhr statt.

Die Teilnahme an der vom Fair Finance Network Frankfurt organisierten

Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle Interessierten .