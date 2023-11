Von XORTX gesponserte Studie bei Kidney Week 2023 von American Society of Nephrology präsentiert

Calgary (Alberta), 2. November 2023 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, freut sich, die Präsentation neuer Forschungsergebnisse bei der Tagung der American Society of Nephrology am 3. November 2023 in Philadelphia bekannt zu geben. Der Abstract mit dem Titel „The Effect of Lowering Uric Acid with a Xanthine Oxidase Inhibitor on PKD in Mice“ (Die Wirkung der Senkung der Harnsäure mit einem Xanthin-Oxidase-Inhibitor auf PKD bei Mäusen) wurde vom Prüfungsausschuss der ASN hinsichtlich wissenschaftlicher Verdienste und neuartiger Entdeckungen geprüft. Die Studien wurden an der University of Colorado im unabhängigen Labor von Dr. Charles Edelstein durchgeführt und von XORTX gesponsert. Die Studien werden bei der Kidney Week im Rahmen der Sitzung mit dem Titel „Genetic Diseases: Cystic – Therapeutic Investigations and Prognosis“ (Genetische Krankheiten: Zystische – Therapeutische Untersuchungen und Prognosen) am 2. November 2023 präsentiert werden.

Dieses Poster berichtet über zusammengefasste Ergebnisse von Studien hinsichtlich der polyzystischen Nierenerkrankung („PKD“) an Ratten- und Mausmodellen, die mit niedriger bis moderater zirkulierender Harnsäure belastet waren. Die Wirkung der erhöhten Harnsäure auf das Zystenwachstum – die Nierengröße – und die Nierenfunktion sowie auf Entzündungsmarker wurden gemessen. Die Wirkung der Xanthinoxidase-Hemmung mit der eigenen Formulierung von Oxypurinol von XORTX wurde ebenfalls beschrieben und quantifiziert.

Nach der Analyse unterstützen die Studienergebnisse die Schlussfolgerung, wonach mäßig lösliche, jedoch nicht sättigende, zirkulierende Harnsäure

die Expansionsrate der Niere beschleunigen und die Nierenfunktion verschlechtern kann; ein Mechanismus der Nierenschädigung bei der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung („ ADPKD “) sein kann, selbst wenn keine Harnsäurekristalle gebildet werden; und mit erhöhten entzündungsfördernden Zytokinen einhergehen werden.