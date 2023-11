DAX flirtet mit der 15.000

Den miesen Oktober abgehakt, startet der Deutsche Aktienindex dank frischer Monatsliquidität der Anleger und einer weiter ruhigen Hand der US-Notenbank Fed mit einer positiven Dynamik in den November. Die Hoffnung, dass aus der verlängerten Zinspause doch ein Ende des Erhöhungszyklus wird, schob die Wall Street gestern Abend an und sorgt heute Morgen beim DAX für einen ersten Flirt mit der 15.000er Marke. Kann der Markt die psychologische Schallmauer morgen mit ins Wochenende nehmen, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen. Der nächste starke Widerstand läge dann bereits 100 Punkte höher. Würde dieser auch noch geknackt, sähe die Situation an der Frankfurter Börse deutlich besser aus als noch zu Wochenbeginn.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Deutlich besser läuft es jetzt schon bei der Lufthansa. Die größte deutsche Airline dürfte endgültig die Nachwehen der Corona-Pandemie hinter sich gelassen haben. Das Unternehmen verkündete heute Morgen das beste Geschäftsquartal seit 2017. Grund dafür sind die nach der Pandemie gestiegenen Ticketpreise in Kombination mit deutlich höheren Passagierzahlen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,2 Milliarden Euro im dritten Quartal, ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch für die Zukunft sieht die Lufthansa weiteres Wachstum und eine Auslastung nahe der Kapazitätsgrenze. Faktisch also genau das, was Investoren in diesen Tagen hören und lesen wollen. Und damit auch eine optimale Ausgangslage, von der die seit einigen Wochen stark unter Druck geratene Aktie wieder profitieren sollte.