"Das Jahrzehnt der Entscheidung" - Visionen für Deutschland 2030

Frankfurt am Main (ots) -



- Impulse für die Zukunft des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Deutschland

- Maßnahmen zur Bewahrung unseres Wohlstands

- Sammelband mit Texten von Pionierinnen und Pionieren des Fortschritts



Im 75. Jahr ihres Bestehens blickt die KfW nach vorne: Im Sammelband "Das

Jahrzehnt der Entscheidung" unter der Herausgeberschaft des

Vorstandsvorsitzenden Stefan Wintels sowie der Bundesminister Christian Lindner

und Dr. Robert Habeck vereint die KfW 42 Pionierinnen und Pioniere des

Fortschritts aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, die ihre

Visionen für Deutschland 2030 skizzieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir befinden uns im Jahrzehnt der Entscheidung. Unser Handeln und Nicht-Handelnjetzt hat enorme Folgen für die kommenden Generationen und entscheidet darüber,ob sich auch für sie das Wohlstandsversprechen der Sozialen Marktwirtschafterfüllt. Die Übernahme von Verantwortung und die Übersetzung in Handlung istwichtiger denn je. Insofern muss das Jahrzehnt der Entscheidung auch einJahrzehnt der Umsetzung sein", erläutert Stefan Wintels die Initiative für dasBuch im Jubiläumsjahr der KfW.Das Buch gibt zukunftsgerichtete und lösungsorientierte Antworten auf drängendeFragen: Wie lässt sich eine intelligente Transformation beschleunigen und wiestärken wir Deutschland bzw. Europa dabei als globalen, wettbewerbs- undleistungsfähigen Industrie- und Technologiestandort? Das Buch ist ein Mutmacher,der Veränderung als Chance begreift. "Im Jahrzehnt der Entscheidung sind wiralle aufgefordert, unsere Komfortzone zu verlassen, den Status quo zuhinterfragen und mutige Schritte nach vorne zu wagen", verdeutlicht StefanWintels.Dabei stehen drei Handlungsfelder im Mittelpunkt: der Schutz des Klimas und dernatürlichen Lebensgrundlagen, die Beschleunigung von Digitalisierung undInnovation sowie die Stärkung der Resilienz und der Souveränität Deutschlandsund Europas.Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck ist überzeugt:"Das Jahrzehnt der Entscheidung: Wir wissen, wo wir hinwollen - und das andereUfer ist längst in Sichtweite. Die Überfahrt wird dennoch nicht einfach. Aberich bin zuversichtlich, dass sie uns gelingen wird. Wenn wir als Gesellschaftzusammenhalten.""Das deutsche Wirtschaftsmodell muss sich von alten Abhängigkeiten lösen,innovativer und nachhaltiger werden. Das Vertrauen in unserenWirtschaftsstandort müssen wir wieder stärken und in diesen investieren. Dannkann der Wandel gelingen," ist sich Bundesminister der Finanzen ChristianLindner sicher.Das Buch zeigt Geschichten, Analysen, Erkenntnisse und Zukunftsbilder ausverschiedenen Blickwinkeln und Disziplinen auf. Es liefert konkrete