Köln (ots) -



- Attraktives Angebot von 0,99% effektivem Jahreszins im Fahrzeug-Leasing*

- Gültig für Privat- und Geschäftskunden der Modellreihen Ford Puma, Focus, Kuga

und Mustang Mach-E

- Weitere günstige Angebote für Ford-Modelle auch in der Finanzierung



Ford bietet im Rahmen einer Zins-Offensive für alle Ford Puma, Ford Focus, Ford

Kuga und Ford Mustang Mach-E Leasingverträge mit einem effektiven Jahreszins von

0,99% an. Von diesem Top-Zins und den entsprechend günstigen Leasingraten

profitieren sowohl Privat- als auch Geschäftskunden.





Mit Leasing bleiben beide Kundengruppen finanziell beweglich. Es ist dieattraktive, komfortable und wirtschaftliche Variante des Autofahrens. DerLeasingnehmer zahlt nicht den vollen Kaufpreis, sondern für die Nutzung desFahrzeuges während der Leasing-Zeit. Damit sichern sich Leasingkunden eine klareKostenkalkulation für ihre Mobilität.Private Interessenten erhalten mit dieser Aktion z.B. den Ford Kuga FHEV** abeiner Leasingrate von 249 Euro* bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einerGesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern. IndividuelleLaufzeit-/Laufleistungskombinationen sind möglich. Und für alle weiterenModellreihen bietet die Ford Bank ähnlich günstige Angebote in der Finanzierung.Informationen und Beispielkalkulationen finden Interessierte direkt über dieHomepage http://www.ford.de sowie auf den jeweiligen Angebotsseiten für Privat-und Geschäftskunden.* Ein km-Leasing-Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln, fürPrivat-kunden. Das Angebot gilt für noch nicht zugelassene, berechtigte FordPkw-Neufahrzeuge und stellt das repräsentative Beispiel nach § 17Preisangabenverordnung dar. Ist der Leasing-nehmer Verbraucher, besteht nachVertragsschluss ein Widerrufsrecht. Zum Beispiel Ford Kuga FHEV Cool & Connect,2,5-l Duratec-Motor mit Systemleistung gesamt 140 kW (190 PS), StufenlosesAutomatikgetriebe (CVT) Frontantrieb, bei 48 Monaten Laufzeit und 40.000 kmGesamtlaufleistung. Leasingrate EUR 249,- auf Basis einer unverbindlichenAktionspreis-empfehlung der Ford-Werke GmbH von EUR 35.190,-, zzgl.Überführungs- und Zulassungskosten, Leasing-Sonderzahlung EUR 4.000,-,Nettodarlehensbetrag EUR 35.190,-, Sollzinssatz (fest) p.a. 0,99%, effektiverJahreszins 0,99%, voraussichtlicher Gesamtbetrag EUR 15.952,- (Summe ausLeasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten). Zzgl. bei Vertragsablauf ggf.Mehr- oder Minderkilometern sowie ggf. Ausgleichsbeträgen für etwaigenübermäßigen Fz.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,088 EUR/km, Minderkilometer 0,053EUR/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei). Details beiallen teilnehmenden Ford Partnern.** Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga FHEV 2,5-l 140 kW (190 PS) (in l/100 kmnach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) nach WLTP:9,1 innerstädtisch (langsam), 5,6 Stadtrand (mittel), 5,5 Landstraße (schnell),6,5 Autobahn (sehr schnell), 6,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 146 g/km(kombiniert).Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen,realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und derCO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den NeuenEuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt. Bitte beachten Sie, dass für CO2- Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werteals Berechnungsgrundlage herangezogen werden.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist.Pressekontakt:Ingo BehrendtFord-Werke GmbH+49 (0) 170 / 33 80 515mailto:ibehrend@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5639576OTS: Ford-Werke GmbH