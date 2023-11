Bevorstehende Konferenz der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) beleuchtet die wirtschaftliche Rolle Chinas für Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) und den Euroraum

Wien (APA-ots) - Die wachsende Rolle Chinas wirft viele Fragen auf - Fragen, auf die Europas Wirtschaft Antworten braucht. Darum widmet die OeNB ihre bevorstehende Herbstkonferenz dem Thema "Geopolitical shifts and economic strategies: Chinas role for CESEE and the euro area". Die gemeinsam mit dem Forschungsinstitut BOFIT organisierte Konferenz findet am 6. und 7. November im MuseumsQuartier Wien statt. Wie wichtig sind gute Handelsbeziehungen mit China? Und wie viel wirtschaftliche Abhängigkeit verkraftet Europa? Wie können sich die Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas in der neuen geopolitischen Landschaft positionieren? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich in wenigen Tagen die Conference on European Economic Integration (CEEI). Die jährliche Herbstkonferenz der OeNB, die dieses Mal gemeinsam mit BOFIT, dem Forschungsinstitut der finnischen Zentralbank für aufstrebende Volkswirtschaften, in Wien veranstaltet wird, wird auch heuer in einem Hybridformat angeboten.