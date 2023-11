Wie bei anderen Zielgruppen innerhalb der Blaulichtorganisationen ist Deutschland für Frequentis auch bei der Polizei der geografisch größte Markt. Bislang kommen die Frequentis-Systeme in den Polizeileitstellen von sieben Bundesländern zum Einsatz. Ein Meilenstein war der Auftrag, den das Unternehmen im ersten Quartal 2019 an Land zog. Er beinhaltete, sämtliche Polizeileitstellen in Nordrhein-Westfalen mit 3020 LifeX für die moderne Notruf-Funkkommunikation auszustatten. Frequentis erhielt diesen Auftrag (Projekttitel „MVL“), nachdem der französische Technologiekonzern Thales die erste Phase des Projekts durchgeführt hatte.

Das Projekt MVL sah vor, die Frequentis-Technologie in insgesamt 50 Polizeileitstellen und 385 Leitstellen-Arbeitsplätzen über fünf vernetzte und jeweils mit einem 3020 LifeX System ausgestattete Standorte zu implementieren. Frequentis schaffte es in der Migrationsphase, wöchentlich vier Leitstellen auszurüsten. Damit verkürzte sich der dafür ursprünglich geplante Zeitraum von zwölf auf etwas mehr als drei Monate. Dank der hohen Funktionalität der neuen Technologie hat sich der Zeitraum für die Notruf-Bearbeitung deutlich verkürzt.

Für Frequentis ist das im Frühjahr 2022 erfolgreich in Betrieb genommene Projekt MVL ein Türöffner, um in Zukunft bei technologisch ähnlich anspruchsvollen Projekten zum Zug zu kommen. Josef Baier, Projektleiter für MVL bei Frequentis, erläutert die größten Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen für die Sicherheitstechnik: „Die vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) klassifizierte Sicherheitsstufe „sehr hoch“ für das bevölkerungsreichste Bundesland brachte es mit sich, dass alle Netzwerke in der IT-Infrastruktur physikalisch getrennt, und nach jeder Applikation einzelne richtig konfigurierte Firewalls installiert werden mussten.“