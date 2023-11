BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Zalando hat mit einer anhaltend schwachen Nachfrage infolge der hohen Inflation zu kämpfen. Die Verbraucher geben weiter weniger Geld für Kleidung aus, dazu war der September zu warm, sodass das Interesse an Herbst- und Winterkleidung bisher eher mau war. Deshalb passten die Berliner am Mittwochabend überraschend ihre Jahresziele an. Bei Umsatz und Bruttowarenvolumen wird das Management pessimistischer. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll allerdings gleich bleiben.

Die Aktie schwankte am Vormittag deutlich, zuletzt verlor sie 3,6 Prozent. Die Erlöse im dritten Quartal fielen in etwa wie erwartet aus, mit dem operativen Ergebnis (Ebit) der vergangenen drei Monate hat Zalando die Analysten sogar positiv überrascht. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass sich auch an den Marktschätzungen für das operative Ergebnis für das Gesamtjahr nichts ändern dürfte. Sie raten weiter zum Kauf der Papiere. Analystin Emily Johnson von der britischen Investmentbank Barclays kommentiert aber auch: Die fehlende Planbarkeit der Nachfrage und die mangelnde Umsatzdynamik bereiteten ihr Sorgen.