Hays Fachkräfte-Index Q3/2023 / Nachfrageeinbruch im dritten Quartal (FOTO)

- Deutlicher Rückgang der Stellengesuche

- Stärkster Einbruch bei HR-Fachkräften

- Nachfrage nach IT-Experten fällt erstmals unter 100.000 Stellen



Die starke Zurückhaltung der deutschen Wirtschaft bei Investitionen schlägt sich

aktuell auch auf die Nachfrage nach neuen Fachkräften nieder. Nachdem die Zahl

der zu besetzenden Neupositionen im ersten Quartal 2023 noch einen deutlichen

Schub erfahren hatte, gab es im zweiten Jahresviertel einen Nachfragerückgang.

Dieser Negativtrend setzt sich nun auch im dritten Quartal 2023 fort. Der Hays

Fachkräfte-Index rutscht um 19 Prozentpunkte[1] nach unten und liegt nun mit 109

Prozent auf dem niedrigsten Wert bei der Fachkräftenachfrage seit Ende 2021. Die

Zahl der ausgeschriebenen Stellen befindet sich aber weiterhin für alle

untersuchten Berufsgruppen auf einem sehr hohen Niveau.





HR-Fachkräfte verzeichnen den größten RückgangDen deutlichsten Einbruch verzeichnet der Fachkräfte-Index bei der Suche nachPersonalerinnen und Personalern. Nach der abgeflauten Nachfrage im Vorquartalist die Anzahl der zu besetzenden Positionen nun nochmals um ganze 36Prozentpunkte auf 212 Prozent zurückgegangen, auch in diesem Bereich derniedrigste Wert innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Besonders stark fällt derRückgang bei Managern für Employer Branding (- 98 PP auf 285 P), für HR (- 57 PPauf 154 P) sowie bei den Recruitern (- 55 PP auf 291 P) aus. Gleichzeitig verrätder Blick auf die Prozentwerte, dass bei diesen Berufsgruppen in den letztenbeiden Jahren eine enorme Steigerung in der Nachfrage verzeichnet wurde.Recruiter-Stellen lagen beispielsweise bei 617 Prozent. Die aktuellen Wertebewegen sich trotz des deutlichen Rückgangs also immer noch auf einem hohenNachfrageniveau. "Zum einen zeigt der Index, dass sich Unternehmen aufgrund dernegativen Vorzeichen der Wirtschaft, mit ihren Neueinstellungen generellzurückhalten. Zum anderen fokussieren sich insbesondere kapitalmarktorientierteUnternehmen im dritten Quartal auf die Sicherung der Geschäftsergebnisse. DieMitarbeitergewinnung ist nachgelagert, Mitarbeiterbindung steht im Fokus", soFlorian Wagner, Department Manager HR Interim & Projekte. "Auf Kandidatenseitesehen wir aktuell zwar eine konstant hohe Wechselbereitschaft, aber einedefensive Bewerbungspraxis. Sie sind aufgrund der unsicheren Wirtschaftslagevorsichtig beim tatsächlichen Arbeitgeberwechsel." Relativ stabil verhält essich mit der Nachfrage nach den strategisch verantwortlichen HR Business