Erleben Sie die KI-gestützte Evolution in der Videobearbeitung mit Wondershare Filmora 13

VANCOUVER, BC, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare, der Branchenführer für Kreativität und Produktivität, freut sich, die neueste Version seines Produkts Filmora 13 anzukündigen. Der preisgekrönte Video-Editor hat sein Toolkit um weitere KI-gestützte Funktionen, dynamische Effekte und kreative Assets erweitert und bietet damit ein robustes Set an Tools für Nutzer, die ihre Inhalte aufwerten möchten.

Wondershare Filmora hat sich als erstklassiger Video-Editor etabliert, der sich an Nutzer aller Erfahrungsstufen richtet", merkt Shearer Wang, Director von Product Marketing, an. „Mit Filmora 13 orientieren wir uns an den neuesten Videotrends, die von KI angetrieben werden. Wir bedienen ein breiteres Spektrum von Nutzern, einschließlich Social Media Creators, Influencer, Geschäftsinhaber, Marketingexperten und alle anderen kreativen Menschen, die alle das gleiche Ziel haben - ihre Markeninhalte zu verbessern und die Bearbeitung zu vereinfachen."

Während die Nutzer von Wondershare Filmora bereits mit den KI-Tools der Software vertraut sind, legt Filmora 13 die Messlatte mit herausragenden neuen Funktionen zur Steigerung der Produktivität und Kreativität noch höher. Zu den bemerkenswerten zeitsparenden Funktionen gehören:

Produktivität:

KI Copilot Editing: Bietet intelligente Bearbeitungsvorschläge auf der Grundlage des Videoinhalts.

KI Text-basiertes Editing: Wandelt Videos in Text um, so dass die Nutzer sie wie ein Dokument bearbeiten können.

KI Stimmen-Remover: Bietet vollständige Kontrolle, um einzelne Stimmen zu isolieren oder unerwünschte Elemente aus Audiospuren zu entfernen.

Kreativität:

KI Music Generator: Erzeugt im Handumdrehen lizenzfreie Musik, welche die Videos der Nutzer ergänzt.

KI Thumbnail Creator: Fesselt die Aufmerksamkeit des Publikums mit optimierten, klickwürdigen Thumbnails.

KI Text-to-Video: Schreiben Sie einen Prompt, und Filmora erweckt die Idee zum Leben.

Innerhalb der benutzerfreundlichen Oberfläche von Filmora führt Filmora 13 optimierte Verwaltungssysteme für Effekte und Asset-Bibliotheken ein, darunter: