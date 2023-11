Wirtschaft Dax am Mittag weiter deutlich im Plus - Siemens Energy vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter deutlich im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.150 Punkten berechnet, 1,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Siemens Energy. Zuvor hatte es Berichte über einen möglichen Verkauf eines Anteils an der indischen Siemens Ltd an den Großaktionär Siemens gegeben. Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem die Aktien von Zalando.