BERENBERG stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Anbieter von Dialysen habe erneut die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr dürfte nun um bis zu sechs Prozent steigen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 08:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 31,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Victoria Lambert

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m