Chiphersteller Vishay setzt auf Zukunft / Bau der neuen 300 mm Fabrik für Halbleiterproduktion in Norddeutschland im Zeitplan / Vorbereitung auf die Transformation im Automobilsektor (FOTO)

Itzehoe (ots) - Der weltweite Halbleiterkonzern Vishay setzt einen Meilenstein

in der Automobilindustrie: Der Bau seiner hochmodernen Chipfabrik für

Automotive-MOSFETs in Itzehoe geht in die nächste Phase. Die Expansion am

norddeutschen Standort wird die Innovationskraft der Metropol-Region Hamburg

stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft steigern.

Die Produktion ist für Anfang 2026 geplant.



Vor einem halben Jahr wurde der symbolische Spatenstich vollzogen, nun beginnt

die entscheidende Phase des Hochbaus. Im kommenden Jahr wird der hochsensible

Reinraum, samt technischer Gebäudeausrüstung, entstehen. Die Expansion

verdoppelt die Produktionskapazität am Standort und ermöglicht, die

Transformation zur Elektromobilität auf dem Automobilmarkt mitzugestalten.