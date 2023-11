Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Trotz zunehmender gesellschaftlicher und politischer Relevanzmessen Personalentscheider:innen in Deutschland sozialen und ökologischenAspekten zu wenig Bedeutung bei. Mitarbeitende hingegen legen Wert auf dieUnternehmenskultur und das soziale Engagement, werden jedoch selten inESG-Aktivitäten (Environmental, Social, Governance) eingebunden oderentsprechend geschult. Das zeigt eine aktuelle Studie von Effectory(http://www.effectory.com/de/) , dem europaweit führenden Anbieter fürMitarbeiter- und Pulsbefragungen, in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut Civey. Für die repräsentative Studie wurden 1.900Personalentscheider:innen und 2.500 abhängig Beschäftigte in Deutschlandbefragt.Während die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) seit Januar 2023Unternehmen zunehmend zu einer ESG-Orientierung bewegt, überrascht die Studie:In der Personalführung haben soziale und ökologische Aspekte noch wenigRelevanz. So gibt weniger als ein Viertel (23,9 Prozent) der Entscheider:innenmit Personalverantwortung an, dass ihre Mitarbeitenden bereits zum Thema ESGgeschult wurden. Gleichzeitig wünschen sich lediglich 24,7 Prozent Unterstützungdurch die Geschäftsführung bei der Durchführung von ESG-Schulungen. Unter denbeschäftigten Befragten sind es nur 23,8 Prozent, denen das gesellschaftlicheEngagement ihres Arbeitgebers überhaupt nicht wichtig ist. Dennoch ist mehr alsdie Hälfte (59,7 Prozent) der Mitarbeitenden wenig oder gar nicht in das sozialeoder ökologische Engagement ihres Arbeitgebers involviert. Dies betrifft vorallem Mitarbeitende zwischen 18 und 29 Jahren (71,2 Prozent).Wirtschaftlichkeit wichtiger als soziales und ökologisches BewusstseinMitarbeitende sind nicht nur wenig in ESG-Aktivitäten involviert, von ihnen wirdzudem erwartet, dass sie eher ökonomisch als sozial denken. Bei der Frage nachden wichtigen Fähigkeiten für den nachhaltigen Aufbau eines Unternehmensdominieren Antworten wie langfristiges Denken entwickeln (63,4 Prozent),Fähigkeiten zur Konfliktlösung beherrschen (56,8 Prozent) und diewirtschaftlichen Folgen des Handelns kennen (55,1 Prozent). Das Verständnis fürDiversität und Inklusion (26,1 Prozent), ethisches Bewusstsein (33,6 Prozent)und Verantwortung für die Umwelt (38,4 Prozent) werden deutlich seltenergenannt. Fast die Hälfte (47,9 Prozent) der Personalentscheider:innen hält dasgesellschaftliche Engagement eines Unternehmens für wichtig, um neueMitarbeiter:innen zu gewinnen. Haben sie jedoch andere Aspekte zur Auswahl,rangieren soziales (11,7 Prozent) und ökologisches Engagement (4 Prozent) beider Relevanz für die Personalgewinnung nur auf den hinteren Plätzen. Viel