Monheim (ots) - In den vergangenen Jahren erleben Vollsortimenter wie REWE undEDEKA einen kontinuierlichen Rückgang ihrer Kundschaft: So zeigt die ConsumerTrends Studie 2023 des Capgemini Research Instituts, dass 70 Prozent derDeutschen vermehrt im Discounter einkaufen. Diese Entwicklung stelltVollsortimenter erheblichen Herausforderungen gegenüber. Denn es reicht längstnicht mehr aus, durch Sonderangebote oder ein regionales Produktsortiment zupunkten. Stattdessen wird es immer wichtiger, die Kundenbindung durch eincharakteristisches Merkmal zu stärken. Hier erfahren Sie, wie einAlleinstellungsmerkmal helfen kann, konstant mehr Menschen für einenregelmäßigen Einkauf im Vollsortimenter zu begeistern.Hohe Inflationsrate, steigende Betriebskosten und horrende Strompreise: Bis vorKurzem noch als "die großen Gewinner der Corona-Krise" betitelt und stets ummöglichst hohe Kundenzufriedenheit bemüht, sehen sich Vollsortimenter bereitsmit den nächsten Herausforderungen konfrontiert - neben den hohen Krankenständeund Personalmangel fällt die stetige Abnahme ihrer Kundenzahl besonders schwerins Gewicht. Weil auch die Verbraucher nicht von unerwarteten Mehrkosten undinflationsbedingten finanziellen Belastungen verschont blieben, verschlägt essie vermehrt zu verschiedenen Discounter - obwohl sich die Märkte imAlltagsgeschäft um freundliches Personal, ein ansprechendes Ladenambiente unddie persönliche Präsenz des Inhabers auf der Verkaufsfläche bemühen. Für vieleKunden sind die Angebote der verschiedenen Märkte kaum noch zu unterscheiden,sodass der Preis oft das einzige Auswahlkriterium darstellt. Umso wichtiger wirdes daher, ein prägnantes Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln, das den Markt zueinem Anziehungspunkt in der Region macht.Die Herausforderungen des EinzelhandelsIn den vergangenen Jahren hat die Bedeutung der Hygiene zunehmend an Gewichtgewonnen. Während die Pandemie selbst weniger im Mittelpunkt steht, hat sich dieSorge vor potenziellen Krankheitserregern auf Oberflächen tief im kollektivenUnterbewusstsein verankert. Obwohl viele Einzelhändler denken, ihreHygienemaßnahmen seien ausreichend, stellt sich bei näherer Betrachtung oft dasGegenteil heraus. So entsprechen zwar fast alle Geschäfte den offiziellenHygienevorschriften, doch der sporadische Einsatz von Desinfektionsmitteln auftausendfach berührten Oberflächen wird dem Premium-Anspruch nicht gerecht. Zudembleibt dieser zeitintensive Aufwand für den Kunden unsichtbar, was das Gefühlder Sicherheit beim Einkaufen nicht erhöht.In diesem Kontext ist es besorgniserregend, dass Mitarbeiter im Einzelhandel