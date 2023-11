Techem startet Smart-Meter-Betrieb für Deutsche Investment (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Techem stattet 232 Liegenschaften mit Smart Metern aus

- Kombination mit Submetering stärkt Energieeffizienz im Gebäude

- Intelligente Zähler erleichtern ESG-Reporting



Techem, einer der führenden Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude,

übernimmt künftig den digitalen Messstellenbetrieb für die Deutsche Investment.

Dafür stattet Techem bis Mitte 2024 bundesweit insgesamt 232 Liegenschaften mit

Smart Metern aus. Der Investmentmanager erhält so einen transparenten Überblick

über die Strom- und Gasverbräuche, auf dessen Basis er die Energieeffizienz im

Gebäude steigern kann. Gleichzeitig optimiert die digitale Messinfrastruktur

Prozesse und kann so die Kosten im Gebäudemanagement senken. Smart Meter

schaffen zudem eine wichtige Datengrundlage für das ESG-Reporting der Deutschen

Investment gemäß den gesetzlichen Vorgaben.





Digitale Messdienstleistungen aus einer HandDie Deutsche Investment bietet institutionellen Anlegern verschiedeneDienstleistungen rund um Immobilieninvestments an. Hierzu zählen auch dienachhaltige Bewirtschaftung und wertsteigende Entwicklung der Gebäude. In derVergangenheit hat Techem bereits das Submetering für einige Objekte übernommen,die sich vor allem in Berlin, Leipzig und Dresden befinden. Diese werden nunzusätzlich mit Smart Metern ausgestattet. Die Erweiterung um die intelligentenMesssysteme ermöglicht dem Investmentmanager eine noch genauereVerbrauchsanalyse sowie eine faire Kostenabrechnung."Die Zusammenarbeit mit der Deutsche Investment ermöglicht es uns, gemeinsamwirksame Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors umzusetzen. Einedigitale Messinfrastruktur ist dafür der Schlüssel: Aus den erfasstenVerbrauchsdaten lassen sich fundierte Entscheidungen zur Steigerung derEnergieeffizienz ableiten. Das ist eine wichtige Grundlage, um denCO2-Fußabdruck im Gebäudebestand zu reduzieren", so Gero Lücking, Head of SmartMetering von Techem.Mit Hilfe der intelligenten Messsysteme wird der energetische Ist-Zustand von Immobilien in einem webbasierten Kundenportal visualisiert. Das erleichtertVergleiche und hilft, konkrete Einsparpotenziale zu identifizieren. Durch dieautomatische Übertragung der Verbrauchsdaten an Energieversorger undNetzbetreiber entfällt zudem das manuelle Ablesen, was die Prozesse imGebäudemanagement effizienter macht."Smart Meter sind entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit unserer Immobilienunter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren zu steuern und zu controllen.